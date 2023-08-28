Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 3'üncü toplantısı başladı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memur ve memur emeklileriyle ilgili zam oranın görüşmek için üçüncü kez toplandı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos’ta başlayan müzakere süreci, 22 Ağustos’ta sona erdi. Müzakerelerin ardından Kamu işveren Heyeti ile yetkili Konfederasyon Memur-Sen, genel zam oranlarında anlaşamazken, 11 iş kolunda ise taraflar uzlaşma sağladı.

Bunun üzerine Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam oranında gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na çevrildi. 26 Ağustos’ta ilk toplantısını gerçekleştiren kurul, bugün üçüncü toplantısını yapmak üzere Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında bir araya geldi. Sayıştay binasında saat 10.00’da başlayan toplantıda, 2’inci toplantıda Hakem Kurulu’na sunulan maddeler, bugün müzakere edilmeye başlanacak.

Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisi esas alınacak

Geçmiş yıllarda Merkez Bankası’nın enflasyon oranlarına göre karar veren kurulun, bu sene de Merkez Bankası’nın 2024 yılsonu için yüzde 33, 2025 yılsonu için yüzde 15 olarak açıkladığı tahmini enflasyon oranlarını baz alması bekleniyor. 11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alıyor. Ayrıca en geç 31 Ağustos’ta kararını vermesi beklenen Hakem Kurulu’nun kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Hakem Kurulu kimlerden oluşuyor?

Sayıştay Başkanı Metin Yener’in Başkanlığında toplanan kurula, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu Cumhurbaşkanı tarafından atandı. Sendikaları temsilen ise Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal yer alıyor.