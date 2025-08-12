Kamu malına zarar şahıs veren güvenlik kamerasına takıldı

Bilecik’te vatandaşların ortak kullanımına sunulan piknik masalarından biri, bir kişi tarafından kırılarak kullanılamaz hale getirildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde duyarlı bir vatandaşın yaptığı ihbar, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince değerlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle olay yerine gidilerek kamu malına zarar veren şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı ve gerekli cezai yaptırımlar uygulandı. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada vatandaşları ortak kullanım alanlarına sahip çıkmaya çağırdı. Durgut, "Unutmayalım, sinirlenince en iyi çözüm piknik masasını kırmak değil, piknik masasında oturup bir bardak çay içerek sakinleşmektir" dedi.

Durgut ayrıca kamuya ait alanların korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, benzer olayların yaşanmaması için hemşerilerden duyarlılık beklediklerini vurguladı.