Kamu personeli bahar kahvaltısında buluştu

Kamu Personel Derneği (KAMUPERDER) Ankara İl Başkanı Sabiha Karaosman, kamu personelini bahar kahvaltısında buluşturdu.

Sivil toplum kuruluşları arasındaki etkileşimi artırmak ve toplum yararına projeler üretmek amacıyla Ankara’da KAMUPERDER üyeleri kahvaltıda bir araya geldi. Gerçekleştirilen bahar kahvaltısında programında 30 sivil toplum kuruluşunun başkanı ve temsilcileri buluştu. “Bahar Kahvaltısı Programı”na Dernek Genel Başkanı Dr. Menderes Kandemir, Genel Sekreter Av. Alpaslan Arslan, Başkan Yardımcısı, Murat Kınaç, Nejmi Türkeğilmez, Dr. Bahri Çetin, Kadın Kolları Başkanı Figen Kaya ve Engelli Birim Koordinatörü Turan Albay ve Dernek Danışmanı Eski Van Bahçesaray Belediye Başkanı Halil Cintan’ın yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşların başkanları ve STK temsilcisi de katıldı.

Misyon ve vizyonlar anlatıldı

Programın açılış konuşmasını yapan Kamu Personel Derneği Ankara İl Başkanı Karaosman, katılımcıları yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Ardından, Dernek Genel Başkanı Dr. Menderes Kandemir ise, derneklerinin kuruluş amacını vizyon ve misyonunu anlatarak, sivil toplum kuruluşlarının ülke açısından ne kadar önemli olduğunu dile getirildi. Programa katılan başkanlar kendilerini ve temsil ettikleri dernekleri tanıttı.

Program, Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Oktay Koç’un gerçekleştirdiği mini konser ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.