Kamu Toplu Sözleşmesi'nde 11 hizmet koluna verilen elde ettiği haklar belli oldu

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos’ta başlayan süreç sona erdi. Müzakere sürecinin sonlanmasıyla birlikte Kamu İşveren Heyeti ile Yetkili Konfederasyon Memur-Sen, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren genel zam oranlarında uzlaşmaya varamazken, 11 iş kolunda ise yetkili sendikalarla ile Kamu işveren Heyeti arasında imzalar atıldı. Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Yerel Yönetim Hizmetleri, Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri, Kültür ve Sanat Hizmetleri, Bayındırlık İnşaat ve Köy Hizmetleri, Ulaştırma Hizmetleri, Tarım ve Ormancılık Hizmetleri, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri, Diyanet ve Vakıf Hizmetleri olmak üzere toplam 11 iş kolunu temsil eden sendikalar, görüşmelerde uzlaşıya varılan maddeleri açıkladı.

Tapu müdürlüklerinde fazla çalışma saat ücreti 5 katına çıkarıldı

Buna göre Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmet Koluna ilişkin Toplu Sözleşmede yapılan anlaşmada, tapu ve kadastro çalışanlarına ve milli emlak çalışanlarına kadastro tazminatı ödenmesi sağlandı ve tapu müdürlüklerinde fazla çalışma saat ücreti 5 katına çıkarıldı. Tapu ve kadastro genel müdürlüğüne personel alımı yapılması konusunda da mutabakata varıldı. Öte yandan karayollarında şube şefi olarak görevlendirilenlere ödenen aylık ilave ücreti artırıldı.

Zabıta ve İtfaiye personelinin de yan ödeme zamlarının yüzde 100 oranında artış

Yerel Yönetim Hizmetlerine ilişkin yapılan uzlaşmada, sosyal denge tazminatı tutarının, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 120’sine kadar devam etmesi sağlanırken, Sosyal denge sözleşmelerine ve sosyal denge tazminatlarına ilaveten bayram ikramiyesi, yakacak yardımı, yemek yardımı gibi çeşitli adlar altında ödemelerin yapılabilmesinde uzlaşıya varıldı. Ayrıca İl Özel İdarelerinde çalışan Devlet memurlarına ödenen performans ikramiyesinin yüzde 25 oranında artırılırken, yerel yönetimlerde verilecek performans ikramiyelerinden yararlanacak memur sayısı da yüzde 50 arttırıldı. Zabıta ve İtfaiye personelinin de yan ödeme zamlarının yüzde 100 oranında artış sağlandı.

TRT personelinin konut kira bedelinin indirimli ödenmesi sağlandı

Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri iş kolunda yapılan toplu sözleşme uzlaşmasında, TRT’de konut kira bedelinin indirimli ödenmesi, TRT personeline ödenen ilave ücreti 4,5 kat artırdık memur maaş katsayısına çıkarılması ve TRT personelinin sözleşme ücretlerinin yüzde 5 artırımlı ödenmesini sağlandı. Ayrıca PTT gişe büro görevlisi ve veznedarlara ödenen ilave ücret 3 kat artırılarak memur maaş katsayısına bağlandı.

PTT, TRT, BTK, RTÜK ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda görev yapan başmühendis, mühendis, mimar, tekniker, başteknisyen ve teknisyenlere ilave ödemeler yapılmasını sağlanırken gene bu kurumlarda çalışan müdür, şef ve memurların ek ödemelerinde ve tazminat oranlarında artış yapılması kararlaştırıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeline 5 kat fazla mesai

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri iş kolunda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinin seçim dönemlerinde yapılan fazla mesainin 5 kat fazla yatırılması konusunda uzlaşılırken, Devlet Arşivleri Başkanlığı araştırmacılarının özel hizmet tazminatına ise 5 puan ilave edildi.

Yaz Kur’an kurslarında 15 saat olan haftalık ek ders ücreti saatini 20 saate çıkarıldı

7. Dönem Toplu Sözleşmede Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolunda, Din Hizmetleri Sınıfında yer alan Sözleşmeli İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların ek ödeme oranlarında 5 puan artış sağlandı. Ayrıca yaz Kur’an kurslarında 15 saat olan haftalık ek ders ücreti saatini 20 saate çıkarılırken, Kadrolu Kur’an Kursu Öğreticilerinin yararlandığı gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilmeleri ve idari izin nedeniyle yerine getiremedikleri dersler için alınan ek ders ücretinden sözleşmeli Kuran Kursu Öğreticilerinin de yararlanmasında konusunda da uzlaşmaya varıldı.

Öğretim elemanlarına eğitim öğretim ödeneğinin bir kat artırımlı olarak ödenmesi kararlaştırıldı

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolunda 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde, eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğini gösterge rakamına bağlayarak yüzde 64 oranında artması, öğretim elemanlarına her ay, en yüksek devlet memuru aylığının 1/12’si oranında ödenmekte olan eğitim öğretim ödeneğinin bir kat artırımlı olarak ödenmesi ve ikili eğitim yapılan eğitim kurumlarında çalışan memur ve hizmetlere fazla çalışma ücreti verilmesi sağlandı. Ayrıca üniversitelerde görevli idari personelin üniversitelerarası yer değişikliğinin YÖK koordinasyonunda merkezi olarak gerçekleştirilmesi konusunda çalışma yapılması kararı alındı.

Sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri arttırıldı

Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolu kapsamında sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri, Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığında görev yapanların ek ödeme tavan oranları arttırıldı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışanlara ödenen sosyal hizmet tazminatı artırılarak, sözleşmeli personelin ve Çocuk Evi Koordinasyon Merkezlerinde (ÇEKOM) görev yapanların da yararlanabilmesi sağlandı.

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri iş kolunda, orman yangınlarına müdahale esnasında kullanılan hava araçları ile yangın söndürme faaliyetlerine katılan personele, her uçuş günü için bin, aylık 10 bin gösterge rakamı karşılığı yangın tazminatı ödenmesini sağlandı. Orman Genel Müdürlüğü’nde orman yangınları ile mücadele amacıyla fazla çalışma yapan personele ise 8 ay ödenen Yangın Fazla Mesai Ücretinin 9 aya, merkezde 40 olan personel sınırının da 100’e çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı. Ayrıca orman muhafaza memurları, belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanacak.

TCDD görevlilerinin ek mesai ücretleri de 4 katından 5 katına çıkarıldı

Ulaştırma Hizmet Kolunda gece çalışma ek ücreti “10 gece çarpı 20 lira” şeklinde ödenmekteyken, “12 gece çarpı 80” gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarına çıkarıldı. TCDD görevlilerinin ek mesai ücretleri de 4 katından 5 katına çıkarılırken, liman başkanlıklarında ise 3 katından 4 katına çıkarıldı. Ayrıca Ulaştırma Bölge Müdürlükleri ve Liman Başkanlıklarında tehlikeli madde denetimi yapan personele verilen ilave 20 puanlık ek ödeme 25 puana artışı sağlandı. Madde kapsamına fiilen gemi ve kıyı yapıları denetimi yapan personel de eklendi. Marmaray Tüp tünelinde çalışanların ilave ücreti günlük 9 liradan, 36 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarına çıkarıldı.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti ve Yetkili Konfederasyon Memur-Sen genel zam oranında uzlaşamaması sonucunda ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi. Hakem Kurulu, ağustos ayının sonuna kadar genel zam oranında nihai kararı verecek.