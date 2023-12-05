Kamyon alev alev yandı

Kırklareli'nin Vize ilçesine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen sebeple alev alan kamyon, cayır cayır yandı.

Kamyon alev alev yandı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Kırklareli’nin Vize ilçesine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen sebeple alev alan kamyon, cayır cayır yandı.

Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 54 AFG 119 plakalı kamyon, Vize ilçesi Doğanca Köy Sapağı mevkiinde alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Kamyon kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman