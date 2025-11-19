Kamyon çekiciye arkadan çarptı, 1 ölü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kamyon ile çekicinin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Bozüyük çevre yolu Yeşilkent köprüsü civarında meydana gelen kazada, Bilecik istikametine gitmekte olan S.A. idaresindeki 16 H 3375 plakalı kamyon, önünde aynı istikamete seyir halinde olan 03 EF 993 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan kamyon şoförü hayatını kaybetti. Olayla ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.