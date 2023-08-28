Kamyon kabininde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde D-100 karayolundan çıkarak ayçiçeği tarlasına devrilen kamyonun sürücüsü, sıkıştığı kabinden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde D-100 karayolundan çıkarak ayçiçeği tarlasına devrilen kamyonun sürücüsü, sıkıştığı kabinden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi yakınları D-100 karayolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz yönünden Çorlu ilçesi istikametine giden Lokman G. idaresindeki 39 SK 625 plakalı hafriyat kamyonu, Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi. Sürücü Lokman G. ise devrilen kamyonun kabininde sıkıştı.
İhbar üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri gelerek kazaya müdahale etti. Kabinde sıkışan sürücü, Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri tarafından çıkartıldı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Lokman G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.