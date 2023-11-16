Kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Çan ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Serhat Çetin’in kullandığı 17 HC 154 plakalı motosiklet, B.B. idaresindeki 17 GC 302 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Çetin, ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.