Kamyonet ana yoldan karşıya geçmek isteyen anne kıza çarptı: 2 yaralı

Orhangazi’de ana yol üzerinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza kamyonet çarptı. Yaralanan iki kişi ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 43 yaşındaki Hatice Kul hayati tehlike kaydı ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Orhangazi’de Yalova-Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre H.P. (53) idaresindeki 16 VD 125 plakalı kamyonet, Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru seyir halindeyken Eski Kaymakamlık Kavşağı’nda yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Kul (43) ile 10 yaşındaki kızı E.K.’ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yolun karşısına karşıya geçmek isterken kamyonetin çarptığı Hatice Kul ve E.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 43 yaşındaki anne Hatice Kul hayati tehlike kaydı ile Orhangazi Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.