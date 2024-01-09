Kamyonet bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 kara yolu Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametine seyir halinde olan H.D. yönetimindeki 43 AFK 782 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak adeta bariyerlere ok gibi saplandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.D. ile araçta yolcu olarak bulunan S.D. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.