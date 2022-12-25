Kamyonet dere yatağına yuvarlandı: 6 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin dere yatağına yuvarlandığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında kırsal Çayyaka Mahallesi’nin Boğazova bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğazova’dan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Selahattin Taş (58) yönetimindeki 52 AS 040 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun sağındaki dere yatağına uçtu. Yaklaşık 10 metre aşağıya uçarak yan duran kamyonetin sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Emrah Günaydın (34), Burak Kalyon (26), Yahya Özdemir (39), Emre Özdemir (26), Mehmet Kahraman (42) yaralandı. Araçtan çıkan yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.