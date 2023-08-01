Kamyonet ile minibüs çarpıştı 4 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşilkent Mahallesi girişi Çevre Yolu üst geçidinde meydana geldi. E.Y. (25) idaresindeki 06 CIG 204 plakalı kamyonet ile A.G. (39) idaresindeki 11 M 5004 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrildi. Minibüs içerisinde bulunan 2 yolcu ile her iki aracın sürücüleri yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın ardından trafik ekiplerince gerekli önlemler alınırken, ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.