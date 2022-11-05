Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Küçükyoncalı Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Küçükyoncalı Mahallesi istikametinden Saray ilçesi istikametine seyreden Erol S. idaresindeki 34 VN 6648 plakalı otomobil Kumardere mevkiinde Doğan Ç. idaresindeki 06 MEV 80 plakalı kamyonetle çarpıştı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Doğan Ç. ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilk müdahalenin ardından Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.