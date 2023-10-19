Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Baba-oğul hayatını kaybetti

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Taraklı ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında baba ile oğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Taraklı-Göynük yolu üzerinde Ekinciler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep U. kontrolündeki 81 BF 645 plakalı kamyon ile İlker Akyol (28) idaresindeki Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü İlker, babası İsmail (63), annesi Zeynep, kardeşi İlke Akyol ve diğer aracın sürücüsü ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Taraklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba İsmail ve oğlu İlker Akyol burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.