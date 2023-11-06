Kamyonet önce duran otomobile, ardından demir parmaklıklara çarptı
Yalova'da kamyonet önce yaya geçidinde duran otomobile, ardından yolun ortasındaki demir parmaklıklara çarparak durabildi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Yalova’da kamyonet önce yaya geçidinde duran otomobile, ardından yolun ortasındaki demir parmaklıklara çarparak durabildi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Cengiz Koçal Caddesi’nde merkez istikametine giden 16 BBA 981 plakalı kamyonet, önce önünde yaya geçidinde duran 07 AJJ 892 plakalı otomobile arkadan çarptı, daha sonra yaya yolunu ikiye ayıran demir parmaklıklara çarparak durabildi. Kazada yaya geçidinden geçenlerin yaralanmaması sevindirdi. Öte yandan, kaza sonrasında otomobil bölgeye sevk edilen çekiciyle götürüldü.
Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.