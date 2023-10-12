Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Dilovası rampası Kuzey Marmara Otoyolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 FDT 851 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çekici yardımıyla araç yoldan kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.