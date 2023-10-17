Kamyonet traktör römorkuna çarptı: 2 yaralı
Ankara'da kontrolden çıkan kamyonetin traktör römorkuna çarpması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Ankara’da kontrolden çıkan kamyonetin traktör römorkuna çarpması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Polatlı ilçesi Kartaltepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, seyir halindeki traktörün römorkuna, kontrolden çıkan 06 DHS 584 plakalı kamyonet çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan biri ağır 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.