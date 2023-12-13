Kamyonet yol ortasında alev topuna döndü

Bursa Çevre Yolu’nda ilerleyen kamyon, biranda alev topuna döndü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi mevkiinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine ilerleyen kamyonetten biranda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, yolun kenarına çektiği kamyonetinin önünden çıkan dumanlara müdahale etmek istedi. 112 İtfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Elindeki yangın tüpü ile çıkan alevleri söndürmeye çalışan sürücü ve yanındaki kişi, ne yapacağını şaşırdı. Alevler yapılan müdahalelere rağmen kamyonetin tamamını sardı.

Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, kısa sürede kamyoneti söndürse de, araç kullanılmaz hale geldi. Yaşanan anlar ise, saniye saniye diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.