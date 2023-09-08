Kamyonete çarpan motosikletli ve arkadaşı böyle savruldu

Bursa'da motosiklet sürücüsü seyir halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan iki arkadaş savrulurken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyonete çarpan motosikletli ve arkadaşı böyle savruldu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursa’da motosiklet sürücüsü seyir halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan iki arkadaş savrulurken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cadde üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, tali yola gireceği esnada yavaşlamayınca, diğer caddeden gelen kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki iki arkadaş savruldu. Çevredekiler kaza nedeniyle yardıma koşarken, neyse ki korkulan olmadı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.