Kamyonetin arkasında patenle ölümüne yolculuk

Bursa'da bir kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen patenli gencin trafikteki tehlikeli oyunu kameralara yansıdı. Trafiğin işlek olduğu bir saatte kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapmak isteyen patenli genç, hem trafiği hem de kendi canını hiçe saydı.

Kamyonetin arkasında patenle ölümüne yolculuk
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Bursa’da bir kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen patenli gencin trafikteki tehlikeli oyunu kameralara yansıdı. Trafiğin işlek olduğu bir saatte kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapmak isteyen patenli genç, hem trafiği hem de kendi canını hiçe saydı.

Seyir halindeki başka bir araç tarafından kayıt altına alınan görüntüler âdeta "pes" dedirtti.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Kamyonetin arkasında patenle ölümüne yolculuk
Kamyonetin arkasında patenle ölümüne yolculuk
Kamyonetin arkasında patenle ölümüne yolculuk