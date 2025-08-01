Kamyonetin çarptığı ambulans bahçeye uçtu: 5 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kamyonetin çarptığı ambulans bahçeye uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Göl Yolu Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir hastayı alarak Orhangazi Devlet Hastanesine götürmek için yola çıkan Abdullah P. (60) idaresindeki 16 BV 121 plakalı hasta nakil ambulansı, Göl kavşağından geçiş yapmak istediği esnada Orhangazi’den gelip göl yoluna giriş yapmak isteyen Sefa Ö. (27) idaresindeki 16 BEY 16 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Ambulans bahçeye uçtu

Kontrolden çıkan ambulans yol kenarında bulunan Orhangazi Belediyesine ait Fen İşleri Müdürlüğü bahçesine uçtu. Bahçedeki bir ağaca çarparak havada askıda kalan ambulansın sürücüsü Abdullah P., ambulansta bulunan sağlık görevlisi Polat Kapitan (32), hasta Hatice B. (78) ile yanındaki refakatçisi Havva U. (51) ve kamyonet sürücüsü Sefa Ö. yaralandı. Olay yerine ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Kaza sebebiyle olay yeri savaş alanına dönerken, itfaiye ekipleri ambulanstaki yaralıları çıkararak başka bir ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevketti. Polis ekipleri kavşakta önlem alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.