Kamyonetin çarptığı otomobil dolmuşa arkadan vurdu: 1 yaralı

Küçükçekmece’de, kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı otomobil, önündeki dolmuşa arkadan vurdu. Kazda 1 kişi yaralanırken, kamyonet ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Güneşli istikametine giden 34 FRD 17 plakalı kamyonet, kayganlaşan yolda, aynı yöne giden Harun Öztürk idaresindeki 06 BGG 021 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle önündeki dolmuşa arkadan vurdu. Kazada otomobil sürücüsü Öztürk, hafif bir şekilde yaralanırken, kamyonet ise olay yerinden kaçtı. Dolmuş sürücüsü de yolcuları tahliye etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ayakta tedavi ederken, polis kaçan araçla ilgili inceleme başlattı.

Kamyonetin kaza sonrası kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.