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Kamyonetin el fren teli koptu, facianın eşiğinden dönüldü

Silivri'de park halindeyken el fren teli kopunca yokuş aşağı hareket eden kamyonet, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kaldırımda o sırada kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, yaşanan kaza anı kameraya yansıdı.

Kamyonetin el fren teli koptu, facianın eşiğinden dönüldü
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Kaza, sabah saatlerinde Silivri Karamustafa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketlerin günlük ürün ihtiyacını karşılayan bir firmaya ait park halindeki ticari kamyonet, sürücünün ürün bırakmaya gittiği esnada yokuş aşağı inmeye başladı. Yokuş aşağı inen kamyonet, kaldırımdaki elektrik direğine çarparak durdu. Kaldırımda o sırada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kontrolden çıkan kamyonetin yokuş aşağı gittiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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