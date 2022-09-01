Kamyonla minibüs çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Kamyonla minibüs çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre kaza gece yarısı Sivas-Malatya karayolu, Sivas’ın Kangal ilçesi, Yeşildere Köyü yakınlarında meydana geldi. Minibüs ile kamyonun karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü bulunduğu bildirildi. Çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Kamyonla minibüs çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Kamyonla minibüs çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var