Kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Havran ilçesinde kamyonetin altında kalan 70 yaşındaki motosiklet sürücüsü Necati Kır, hayatını kaybetti.

Kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Balıkesir’in Havran ilçesinde kamyonetin altında kalan 70 yaşındaki motosiklet sürücüsü Necati Kır, hayatını kaybetti.

Olay, Havran ilçesinin Hanlar bölgesi Kalabak Mahallesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresinde 17 ZF 622 plakalı kamyon ile 10 H 0979 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, kamyonetin altında kaldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 70 yaşındaki motosiklet sürücüsü Necati Kır’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kaza ile ilgili tahkikat devam ederken, sürücü gözaltına alındı.