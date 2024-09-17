Kamyonun kapağı açıldı yol mısır tarlasına döndü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde seyir halinde olan ve kapağı açılan kamyondan yola mısırlar döküldü.

Kamyonun kapağı açıldı yol mısır tarlasına döndü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde seyir halinde olan ve kapağı açılan kamyondan yola mısırlar döküldü.

Olay, Kaynarca ilçesi Kızılcaali yolunda meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen mısır yüklü kamyon seyir halinde olduğu sırada arka kapağı açıldı. Mısırlar açılan kapaktan yola döküldü. Adeta mısır tarlasına dönen yol, bölgeye sevk edilen ekiplerce temizlendi.

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