Kan bağış noktalarında yoğunluk sürüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından vatandaşlar tarafından akına uğrayan kan bağış noktaları, ilk günkü gibi çalışmalarını süratle sürdürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından tüm vatandaşlar harekete geçti. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu deprem noktası için ülke genelinde kan bağışı kampanyası başlatıldı. Denizli’de de başlatılan kampanya sonrası vatandaşlar bağış noktalarına akın etti. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara çok sayıda kurumun personeli de eşlik ederek örnek görüntüler oluşturdu. Depremden bu yana bağış noktalarını boş bırakmayan vatandaşlar, maddi ve manevi desteklerini sürdürmeye devam ediyor.