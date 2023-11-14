Kan bağışı bilinci oluşturmak için sahadaydılar
SUBÜ Kızılay Topluluğu, kan bağışı bilinci oluşturmak gayesiyle bilgilendirme broşürleri ve kan bağışında bulundu.
SUBÜ Kızılay Topluluğu, kan bağışı bilinci oluşturmak gayesiyle bilgilendirme broşürleri ve kan bağışında bulundu.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kızılay Topluluğu tarafından ‘Kızılay Haftası’ çerçevesinde kan stoklarına destek olmak ve bağış bilinci oluşturmak gayesiyle bilgilendirme çalışması ve kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun sağladığı destekler ile Akyazı’da düzenlenen etkinlikte topluluk üyeleri vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı ve kan bağışında bulundu.