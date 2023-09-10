Kanada, FIBA Basketbol Dünya Kupası tarihinde ilk kez üçüncü oldu

FIBA Basketbol Dünya Kupası üçüncülük mücadelesinde ABD ile Kanada, Filipinler’in başkenti Manila’da karşı karşıya gelirken, uzatmalar sonunda Kanada 127-118 galip gelerek tarihinde ilk kez bronz madalya kazandı.

Filipinler, Japonya ve Endonezya’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Basketbol Dünya Kupası’nın üçüncülük maçında ABD ile Kanada karşı karşıya geldi. Filipinler’in başkenti Manila’da bulunan Mall Of Asia Arena’da oynanan mücadeleyi 127-118 skorla kazanan Kanada oldu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk periyodunu Kanada, 34-25 önde geçerken; ilk yarı Kanada’nın 58-56 üstünlüğüyle tamamlandı. Üçüncü periyotta 33 sayı bulan Kanada, bu periyodu 91-82 önde geçti. ABD son periyotta farkı eriterek skoru 111-111’e getirdi ve karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Uzatmalar sonunda 127-118 kazanan Kanada, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nı madalya ile tamamladı.

Kanada tarihinde ilk madalyasına uzandı

Kanada, 2023 FIFA Basketbol Dünya Kupası, üçüncülük maçında ABD’yi 127-118’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte 5 kez dünya şampiyonu olan ABD karşılaşmayı kaybederek turnuvayı madalyasız tamamlarken, Kanada tarihinde ilk defa üçüncü olarak Dünya Kupası’nda ilk bronz madalyayı kazanmayı başardı.

Dillon Brooks mücadeleyi 39 sayı ile tamamladı

Kanada’da galibiyette büyük rol oynayan Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 12 ribaund ve 6 asist yaparak mücadeleyi double double ile tamamlarken, Dillon Brooks, 39 sayı, 5 asist ve 4 ribaund kaydetti. ABD’de ise Anthony Edwards 24 sayı, 5 ribaund ve 3 asist, Austin Reaves 23 sayı, 5 ribaund ve 1 asist ile tamamladığı müsabakada mağlubiyeti önleyemedi.