Kanada vatandaşını 100 bin dolar dolandırdı, kaçmaya çalışırken yakalandı

İzmir’de gayrimenkul satışı bahanesiyle Kanada vatandaşını 100 bin dolar dolandıran şüpheli, İstanbul’a kaçmaya çalışırken Bursa terminalinde yakalandı.

İzmir’in Alsancak ilçesinde Kanada vatandaşından gayrimenkul satışı için 100 bin dolar alan A.K., İstanbul’a kaçmak için yola çıktı. Kaçmak için Bursa’ya gelen A.K., Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. A.K’nin üzerinde 99 bin 800 dolar bulunurken, bin 400 euronun ve 100 doların başka bir hesaba aktardığı öğrenildi. Yakalanan A.K. işlemler için İzmir’e götürüldü.