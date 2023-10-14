Kanal boyuna yeni yürüyüş yolu ve kamelyalar

Bozüyük’te kanal boyunda yapılan yeni yürüyüş yolu ve oturma alanları vatandaşların beğenisini kazandı.

Kasımpaşa Mahallesi, Demirdöküm Caddesi üzerindeki kanal boyunda Saraycık Caddesi ile 120 Sokak arasında kalan bölgede yapılan düzenleme çalışmaları tamamlandı. Yeni yürüyüş yolu yapılan alana kamelyalar yerleştirilerek oturma alanları oluşturuldu. Yeni düzenlenen bölgeyi spor amaçlı yada ulaşım amaçlı kullanan vatandaşlar yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek ‘güvenle yürüyebileceğimiz, ihtiyacımız olduğunda da oturup dinlenebileceğimiz alanların yapılması bizim için çok faydalı oldu” dediler ve başta Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.