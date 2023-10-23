Kanal İnegöl'e görkemli açılış

İnegöl Belediyesi’nin Mesudiye Mahallesinde Bedre Su deresi üzerinde hayata geçirdiği Kanal İnegöl projesi, açıldı. 850 metre uzunluğundaki kanal boyunu yeni bir yaşam alanına çeviren proje, Mesudiye Mahallesinin de çehresini değiştirdi. Şehrin yeni çekim noktası, ilk günden yüzlerce vatandaşı ağırladı.

İnegöl Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan ve Mesudiye Mahallesinde adeta bölgenin çehresini değiştiren Kanal İnegöl projesi tamamlandı. 850 metre uzunluğunda derenin her iki yakasını da kapsayacak şekilde yapılan uygulamayla Bedre Su Deresi yeni bir görünüme kavuşurken, kanal boyu 7’den 77’ye her yaştan bireyin zaman geçirebileceği bir sosyal donatı alanına dönüştü. 37 bin m2 alan üzerinde projelendirilen Kanal İnegöl, aynı zamanda 630 yeni ağacın toprakla buluştuğu, 18 bin 280 adet süs bitkisi ve çalı bitkisinin yer aldığı bir oksijen deposuna dönüştü.

Bursa ve İnegöl protokolünden yoğun ilgi

İnegöl’ün yeni çekim merkezi Kanal İnegöl, bugün düzenlenen coşkulu törenle açıldı. Henüz ilk günden yüzlerce misafiri ağırlayan Kanal İnegöl’ün açılış törenine İnegöl ve Bursa protokolün yoğun ilgi gösterdi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman ile Refik Özen, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli ile vatandaşların katıldığı Kanal İnegöl açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Kuran-ı Kerim tilavetleriyle devam eden programda, Tarihi İnegöl Mehteri de mini bir konser verdi.

Buruk bir sevinç yaşıyoruz

Konser sonrası tören konuşmalarla devam etti. İlk olarak kürsüye Kanal İnegöl projesini şehre kazandıran İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban çıktı. Şehre bir değer kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade eden ancak Filistin’de yaşanan insanlık dramı nedeniyle buruk bir sevinç yaşadıklarını kaydeden Başkan Alper Taban, “Burada olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten çok heyecanlıyız. Ancak bir yandan da içimiz buruk. Filistin ve Gazze’de yaşananlar hepimizi derinden üzüyor. Ben tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Yapanları lanetliyorum” dedi.

630 ağaç, sosyal donatı alanları, spor alanları, kitaphane ve oyun alanlarıyla donatıldı

“Mesudiye Mahallemiz gelişmekte olan bir mahalle” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Mesudiye mevcut yerleşim yerinin dışında gibi gözükse de bu dönem içerisinde yaptığımız çalışmalarla çok daha güzel bir hale bürünmeye başladı. Burada 7’den 77’ye her vatandaşımızın gelip vakit geçireceği örnek bir proje yapmış olduk. Bu kanal, şehir içinde kalan kısmı 850 metre uzunluğunda. Bu alanda başta DSİ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde kanal ıslahını gerçekleştirdik. 37 bin m2 alan üzerinde; yeşil alanlar, 1500 metre bisiklet yolu ve yaya yolu, 4 ayrı noktada farklı oyun gruplarından oluşan çocuk oyun alanları, Nöbetçi Kitaphane, zipline alanı, 2 ayrı noktada fitness alanları, 2 ayrı noktada antrenman alanları, 2 ayrı noktada basketbol sahaları, voleybol sahası ve 53 araçlık otopark alanı bulunuyor. Yine burada proje içerisinde 630 adet yeni ağaç ekimi yapıldı ve 18 bin 280 adet süs ve çalı grubu bitkileri dikimi yapıldı.”

30 milyon liralık yatırım

“30 milyon TL gibi bir bütçeyle bu proje yapıldı. Büyükşehir Belediyemizin de katkıları oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum.”

Yaptık, vatandaşlarımıza emanet ediyoruz

“Kanal İnegöl projesine başladığımız ilk günden itibaren sürekli geldik, heyecanla bekledik bu projeyi. Vatandaşlarımız da aynı heyecanla bekledi. Ancak burayı yapmaktan daha zoru yaşatmak Ben bu alanı vatandaşlarımıza hediye ediyorum. Buraya sadece Mesudiye değil, tüm mahallelerimizden vatandaşlarımız gelecekler. Biz bu güzel eserin korunması noktasında da vatandaşlarımızdan ciddi anlamda katkı ve destek bekliyoruz. Kanal İnegöl’ün Mesudiye Mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Bursa’nın her köşesinde projeler yükseliyor

Alper Taban’ın ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kürsüye çıktı. Biz burada daha yeni bir proje yapar mıyız diye düşünürken, Filistin’de zulüm altında olan masum insanlar olduğunu belirten Başkan Aktaş; hangi dinde, hangi millette olursa olsun masun insanlara, camiye, kiliseye, hastaneye bomba atmanın bir vahşet olduğunu kaydederek; “İsrail bir katildir, yaptığı da katliamdır” dedi. Yapılan Kanal İnegöl projesi için de İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkür eden Aktaş, “Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Burada hayırlı bir projeyle ilgili bir arya geldik. Bursa’nın her köşesinde yeni yeni projeler var. Deprem oldu, pandemi sürecindeyiz belediyemizin geliri düştü gibi bir anlayışın arkasına sığınmıyoruz. Bütün ilçelerimizde projeler var. Kimini biz yapıyoruz, kimini destekliyoruz. Bu projenin de bütçesinin yüzde 35’ini biz karşıladık. Güzel bir proje. Ancak yapmak bir boyutu. Asıl mesele yaşatmak. Bunlar sizin vergilerinizle yapılan çalışmalar. Ne kadar sahip çıkarsak o kadar uzun süre yaşatırız” diye konuştu.

Şehirlerimizi abat etmek için çalışıyoruz

Şehirleri abat etmek için çalıştıklarını kaydeden Aktaş, “İnegöl’de 1 milyarı aşkın altyapıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Özellikle şu an Alanyurt’ta sıkıntı var. Altyapıya milyarlar gömüyoruz. Bunlar 50-60 yıllık çalışmalar. Yapılan çalışmalar gerçekten büyük çalışmalar. Dokunmadığımız hiçbir şey yok. Bir yandan Cumhurbaşkanımız ve yöneticilerimiz devletimiz için mücadele ederken bir yandan Belediye Başkanlarımız ve Milletvekillerimizle şehitlerimizi abat etmek için çalışıyoruz. Bir tane niyetimiz var, dünyada bizim kadar geleceği için çalışan bir millet yoktur. Dolayısıyla bizim bu güzel hasletlerimizi, birlik beraberliğimizi devam ettirmemiz lazım” ifadelerinde bulundu.

İnegöl Türkiye’nin yüz akı

Selamlama konuşması yapan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise “Haftanın ilk günü böyle güzel bir günde, güzel bir açılışta bir araya getiren, bu güzel eseri hayata geçiren Belediye Başkanımız Alper Taban ve ekibine teşekkür ediyorum. İnegöl üretkenliğiyle, sanayisi ve istihdamıyla sadece Bursa’mızın değil, Türkiye’nin yüz akı” dedi.

“Derdimiz yaşadığımız şehirlere hizmet etmek”

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da Başkan Aktaş ve Taban’a teşekkürlerini sunarak; “Ben İnegöl ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizlerin hedefi, derdi yaşadığımız şehirlere, ülkeye hizmet etmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti teşkilatlarımız gelen yerel seçimleri de geçirecektir. Ben kanal projesinin de İnegöl’ümüz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başkanlarımızla birlikte güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Son olarak kürsüye çıkarak konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan da güzel bir hizmeti açmak için bir arada olduklarını kaydederek “Bu güzel eserleri ilçemize kazandıran Belediye Başkanlarımıza, ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmalar sonrası Kanal İnegöl’ün açılış kurdelesi kesildi. Ardından alanı gezen protokol üyeleri, vatandaşlarla sohbet etti.