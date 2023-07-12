Kanala düşen yavru karganın imdadına yetiştiler

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kanala düşen yavru karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kanala düşen yavru karganın imdadına yetiştiler
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kanala düşen yavru karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ömercikler Mahallesi Karacasu Caddesi’nde yavru karganın kanala düştüğünü gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, kargayı bulunduğu yerden alarak doğal yaşam alanına bıraktı.