Kanala düşen yavru köpek için zamanla yarıştılar

Sakarya’nın Erenler ilçesinde yürekleri ısıtan bir kurtarma operasyonu gerçekleşti. Bir fabrikanın içinde yaşamını sürdüren yavru köpeklerden biri, tesisteki derin su kanalına düştü. Durumun haber verilmesi üzerine harekete geçen Erenler Belediyesi ekipleri, küçük dostu hayata yeniden bağladı.

Hasanbey Mahallesi’nde bir fabrikanın içerisinde beslenen yavru köpeklerden biri, işletme alanında bulunan kanala düştü. Durumu fark eden çalışanlar hemen Erenler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dar alanda titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde minik köpeği düştüğü kanaldan kurtarmayı başardı. Kurtarılan yavru ve ailesi, tedavi ve bakım süreci için barınağa götürüldü.

Saniyelerle yarışan ekiplerin çabası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin büyük bir özveriyle, adeta bir hayatı yeniden kazanma gayretiyle çalıştığı görüldü.