Kanalizasyon çukuru kazarken göçük altında kalan iki kardeş toprağa verildi

Bursa’da iş makinesi ile yapılan kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden İbrahim Uysal ve ağabeyi Mehmet Uysal toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Mudanya ilçesi Ülkü Mahallesi’nde meydana geldi. Yeni yaptıkları iki katlı evin kanalizasyon hattını ana gidere bağlamak isteyen İbrahim Uysal (35) ve Mehmet Uysal (50) kardeşler, kazı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu göçük altından çıkarılan iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Uysal kardeşlerin cenazesi Mudanya Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak, Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Gaziler Camii’nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.