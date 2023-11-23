Kanalizasyon hattından çıkanlar 'bu kadarda mı olur' dedirtti

Bozüyük’te tıkanan kanalizasyon hattından çıkan atıklar görenlere ‘bu kadar da mı olur’ dedirtti.

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından Bozüyük’ün daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmalara devam ederken ekipler bir taraftan da hatlarda meydana gelen tıkanıklıklara müdahale ediyor. Son olarak hat kontrolleri sırasında Kasımpaşa Mahallesi kanal boyu mevkiinde tıkanmış ana kanalizasyon hattını açan ve temizleyen görevliler, hattı tıkayan çocuk bezi, ıslak mendil, uzun kumaş parçaları gibi çeşitli atıklar karşısında ‘bunlarda mı kanalizasyona atılır artık’ diyerek şaşkınlıklarını ifade ettiler.

Konu ile ilgili olarak vatandaşların daha duyarlı olmalarını isteyen görevliler bu tür sorunları ilçe genelinde farklı noktalarda birçok kez yaşadıklarını, çocuk bezi, toplu ıslak mendiller ve uzun kumaşlar gibi büyük boyutlu atıkların kanalizasyon hattını tıkayabileceğini belirterek bu tür atıkların güzelce poşetlenerek çöp kutularına atılması gerektiğini söylediler.