Kanalizasyonu denize deşarj eden Yalova Belediyesi'ne 1.3 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiği belirlenen Yalova Belediye Başkanlığı’na 1 milyon 337 bin 354 TL para cezası uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü ekipleri, Yalova Belediye Başkanlığı’nın yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiğini belirledi. Geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi’ndeki müsilaj kabusunu yaşayan Yalova’da çevreyi katlederek denize kentsel atık su bırakan Yalova Belediyesi’ne 1 milyon 337 bin 354 TL para cezası uyguladı.

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Yalova Belediyesi’ne ait yağmur suyu deşarj hattından numune aldı. Yapılan incelemede kentsel atık suyun arıtılmadan bu hat üzerinden denize deşarj edildiği belirlendi. Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi alanındaki deniz kirliliğiyle ilgili Yalova Belediyesi’ne ilgili Çevre Kanunu’na istinaden 1 milyon 337 bin 354 TL ceza uygulandı" denildi.