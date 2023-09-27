Kandilde şekerler Bozüyük Belediyesi'nden

Bozüyük Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen kandil ikramları mevlid-i şerif kandilinde de yapılan şeker ikramı ile devam etti.

Kandilde şekerler Bozüyük Belediyesi'nden
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Bozüyük Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen kandil ikramları mevlid-i şerif kandilinde de yapılan şeker ikramı ile devam etti.

Bozüyük’tem mevlid kandili nedeniyle ibadetlerini camilerde yapan cemaate Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından mevlid şekeri ikram edildi. Şeker dağıtımı esnasında vatandaşların kandilini kutlayan görevliler vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun kandil kutlamasını ve selamlarını da iletti.

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