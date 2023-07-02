Kandilli köyünde geleneksel spor turnuvalarını sürdürüyorlar

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kandili köyünde futbol turnuvası düzenlendi.

Kandilli köyünde geleneksel spor turnuvalarını sürdürüyorlar
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Kandili köyünde futbol turnuvası düzenlendi.

Yaklaşık 30 yıldır geleneksel olarak bayramda voleybol veya futbol turnuvaları düzenlediklerini belirten Köy Muhtarı Bedri Kavak, amaçlarının birlik beraberliği kuvvetlendirmek olduğunu söyledi.

Kavak, açıklamasında şöyle konuştu: “1993 yolundan beri her bayramda köyümüzde bayramın 1. günü bayramlaşma olur. 2. veya 3. günleri bayramı bir şenlik havasında birlik beraberlik kaynaşma kuvvetlendirmek için voleybol veya futbol turnuvaları 7 den 70 katılım ile gerçekleştiriyoruz. Turnuvada dereceye girenlere çeşitli hediyeler veriliyor” dedi.