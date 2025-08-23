Kandıra'da 5 plaj dışında denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Bağırganlı, Seyrek, Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kandıra'da 5 plaj dışında denize girmek yasaklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Bağırganlı, Seyrek, Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava-deniz şartları sebebiyle cumartesi günü Kandıra ilçemizde bulunan Bağırganlı, Seyrek, Kerpe, Kovanağzı ve Miço (Kadınlar Plajı) dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın belirtilen alanda duba ve mantarlar içerisinde denize girmeleri, diğer alanlarda denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb