Kandıra'da denize girmek yasaklandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle iki plaj dışında tüm koy ve sahillerde denize girmek yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre, Kocaeli’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kandıra Kaymakamlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün Kandıra’da Kerpe ile Kovanağzı dışındaki tüm plaj, sahil, koylarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz” denildi.