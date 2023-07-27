Kandıra'da denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre, Kocaeli’de sağanak yağış bekleniyor. Kandıra Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün içinde Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz" denildi.