Kandıra'da ters dönen traktörde sürücü yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kandıra'da ters dönen traktörde sürücü yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bağırganlı Mahallesi Asarcık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak ters döndü. Sürücü Ahmet K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.