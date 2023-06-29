Kandıra'daki plajlarda denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava şartları sebebiyle Kandıra'daki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Olumsuz hava şartları sebebiyle Kandıra’daki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Olumsuz hava şartları sebebiyle Kandıraki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığını duyuran Kandıra Kaymakamlığı, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle bugün içinde Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" açıklamasında bulundu.