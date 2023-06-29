Kandıra'daki plajlarda denize girmek yasaklandı

Olumsuz hava şartları sebebiyle Kandıra'daki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kandıra'daki plajlarda denize girmek yasaklandı
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Olumsuz hava şartları sebebiyle Kandıra’daki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Olumsuz hava şartları sebebiyle Kandıraki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığını duyuran Kandıra Kaymakamlığı, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle bugün içinde Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" açıklamasında bulundu.