Kandıra sahillerinde 992 ton çöp toplandı

Kandıra sahillerinde 7 Haziran’dan bu yana sadece kumsallardan 992 ton çöp toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda yoğun ilgi gören Kandıra sahillerinde yürüttüğü temizlik çalışmalarıyla çevre duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu. Görevli ekiplerin çalışmalarıyla 7 Haziran’dan bu yana yalnızca kumsal alanlarından 992 ton çöp toplandı. Bu rakamla çevre bilincinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seren büyükşehir, mavi bayrağı da korumaya özen gösterdi. Büyükşehir ekipleri, dolan çöp konteynerlerini ve kutularını gün boyu temizlerken genel mıntıka temizliğini ise gece saatlerinde yerine getiriyor. Ekiplerin dört mevsim titizlikle çalıştığı Kandıra sahillerinde temizlik seferberliği yaz sezonunda hummalı şekilde sürüyor. Büyükşehir ekipleri Kandıra’nın Mavi Bayraklı plajları; Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajı başta olmak üzere diğer tüm plajlarda da yaz boyunca temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında çöpler konteynerlerden değil, doğrudan kumsal alanlardan toplandı. Yaz aylarında on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kandıra’nın mavi bayraklı sahillerinde ve diğer plajlarda gece gündüz çalışan ekipler, temiz bir çevre için adeta seferberlik ilan etti.

Kandıra’nın mavi bayraklı plajlarında temizlik

Park ve bahçeler dairesi başkanlığına bağlı ekipler, yaz aylarında vatandaşların özellikle tercih ettiği Kandıra’nın mavi bayraklı plajlarında temizlik çalışmaları için gerekli hassasiyeti gösteriyor. Plajlarda gelişigüzel atılan çöplerden çöp kutularındaki atıklara kadar her alan özenle temizleniyor. Ekiplerin özverili çalışması hem tatilcileri hem de bölge halkı tarafından takdirle karşılandı. Kocaeli’nin yaz turizminde önemli bir yere sahip olan Kandıra, bu yıl da yoğun ziyaretçi ağırladı. Temizlik çalışmaları hem deniz turizminin sürdürülebilirliği hem de doğal çevrenin korunması açısından büyük önem taşıyor. Büyükşehir belediyesi yetkilileri, çevre temizliğine yönelik farkındalığın artması gerektiğine dikkat çekerek, vatandaşlardan sahilleri temiz kullanmaları konusunda duyarlılık beklediklerini ifade etti.