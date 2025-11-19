Kandıra'ya 2 bin 444 metrekarelik modern fındık depolama tesisi
Kandıra'da inşa edilen 2 bin 444 metrekarelik fındık depolama tesisi projesinde fiziki ilerleme yüzde 20 seviyesine ulaştı.
Kandıra’da inşa edilen 2 bin 444 metrekarelik fındık depolama tesisi projesinde fiziki ilerleme yüzde 20 seviyesine ulaştı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, yerli çiftçilerin fındıklarını modern ve güvenli şartlarda depolamaları amacıyla hayata geçiriliyor. 2026 yılının şubat ayında tamamlanması planlanan tesis, toplam 2 bin 444 metrekare inşaat alanına sahip. Tesisin betonarme ve çelik sistemden oluşacağı ve depolama kapasitesini maksimum düzeye çıkaracak şekilde planlandığı bildirildi.
Tesisin üreticilerin ürünlerini hijyenik ve güvenli şartlarda muhafaza etmesine imkan sağlayacağı belirtildi. Depolama alanı, ürünlerin kalitesinin korunmasına ve fire oranının azaltılmasına katkı sunacak şekilde tasarlandı.