Kandıra'ya fındık depolama tesisi kurulacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleme projeleri kapsamında, Kandıra’daki fındık üreticilerine yönelik önemli bir yatırımı hayata geçiriyor.

Bu çerçevede, "Kandıra İlçesi Fındık Depolama Tesisi Yapımı" işi için ihale düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden online olarak yapılan ihaleye 14 firma teklif sundu.

Proje, Kandıra ilçesi Çalköy Mahallesi’nde, 334 ada 52 parsel üzerinde yer alan toplam 11 bin 243 metrekarelik alanda inşa edilecek. Tesis kapsamında, her biri aynı tipte 3 ana yapı planlandı. Bu binalardan ikisi fındık, biri ise gübre deposu olarak hizmet verecek. Tesis içerisinde ayrıca idari ofisler, personel alanları ve dış alanda kullanılmak üzere bir kantar ünitesi de yer alacak.

Kandıra’nın en önemli ekonomik değerlerinden olan fındık üretimine destek sağlamayı hedefleyen tesisin, üreticilerin ürünlerini modern, hijyenik ve güvenli şartlarda depolamasına imkan tanıması planlanıyor. Projenin, ürün kayıplarının önüne geçerek üreticinin emeğini koruması ve pazara sunulan ürünün değerini artırması bekleniyor.

Gübre deposunun ise bölgedeki tarımsal destek altyapısını daha da güçlendireceği belirtildi.