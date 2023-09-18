Kandıra yoluna nefes olacak projede çalışmalar sürüyor
Kandıra yolundaki trafiği kesintisiz hale getirmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağında 155 fore kazık imalatını tamamladı.
Kandıra yolundaki trafiği kesintisiz hale getirmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağında 155 fore kazık imalatını tamamladı.
Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getirmesi için planlanan Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı Projesi çerçevesinde köprü temel ve dayanma yapıları için toplamda 4 bin 350 metrelik alanda 26 ile 30 metre derinlikte 155 adet fore kazık imalatı yapıldı. Tamamlandığında kent içi ulaşıma nefes aldıracak projede D-605 İzmit-Kandıra yolu üzerinde 2 ve TEM Otoyol kenarına yapılacak olan Kuzey Yan Yol için 3 prefabrik öngerme kirişli köprüsü inşa edilecek. Proje içerisinde yer alan 6 kutu menfez, 13 toprakarme duvar, 148 metre istinat duvarı, 50 metre betonarme duvar inşa edilecek. Zemin iyileştirme çalışmaları çerçeveside 78 bin metre dsm(deep soil mixing) kolon imalatı tamamlandı.