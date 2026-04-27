Kanguru'da Finale Kaldılar, Odak Koleji'ni Gururlandırdılar

Odak Koleji öğrencileri Betül Sevim ve Alper Eser, uluslararası düzeyde düzenlenen Kanguru Matematik ve Kanguru Fen Yarışmalarında finale yükselerek okul camiasına büyük gurur yaşattı.

Akademik başarılarıyla dikkat çeken öğrenciler, gösterdikleri azim, disiplinli çalışma ve bilimsel meraklarıyla finale kalmayı başardı. Yarışmalarda elde edilen derece, hem öğrencilerin bireysel başarısı hem de Odak Koleji’nin akademik gelişime verdiği önemin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Başarı Okulda Sevinçle Karşılandı

Odak Koleji yönetimi tarafından yapılan açıklamada, finale kalan Betül Sevim ve Alper Eser tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi. Açıklamada, öğrencilerin bu başarısının düzenli çalışma, akademik takip ve güçlü motivasyonun sonucu olduğu vurgulandı.

Bilimsel Gelişime Destek Sürecek

Odak Koleji yetkilileri, öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve analitik düşünme alanlarındaki gelişimlerini destekleyen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Okul yönetimi, öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarıların eğitim vizyonuna güç kattığını ifade etti.