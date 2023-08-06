Kanlar içindeki şahıs kelepçenin sıkı olmasına kızdı, duvara kafa attı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kanlar içindeki şahıs önce yön levhasına tekme attı. Eline takılan kelepçenin sıkı olduğunu iddia eden şahıs devamında duvara kafa attı. Polis aracından da dışarıya fırlayan şahıs, güçlükle kontrol edildi.

Olay, Cedit Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen vücudunun çeşitli noktalarından bilinmeyen bir sebep dolayısıyla yaralanan E.S. isimli şahıs yaptıklarıyla ortalığı birbirine kattı. Kanlar içinde cadde üzerinde ilerleyen E.S. çevredeki vatandaşlara küfürler savurdu. Devriye gezen polis ekiplerine fark edilen ve ekiplere de direnen E.S., trafik yön levhasına tekme attı. Gözaltına alındığı esnada eline takılan kelepçenin sıkı olduğumu iddia eden E.S. ardından duvara kafa attı. Polis otosuna bindirilen E.S. bu sefer de araçtan dışarıya fırladı. Uzun uğraşlar sonucu E.S. kontrol altına alındı. Polis aracına bindirilen şahıs tedavi edilmek üzere Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.